Брюссель, 24 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Брюссель не будет «мириться с попытками спровоцировать нелегальную миграцию на свою территорию со стороны третьих стран». Об этом, как передает Onet. pl, заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд, комментируя во время брифинга ситуацию на польско-белорусской границе.

Европейская комиссия

«Мы тесно сотрудничаем с польскими властями, чтобы поддержать их в эффективной охране восточных границ в соответствии с законодательством ЕС и при полном соблюдении основных прав человека и обеспечении эффективного доступа к процедуре получения статуса убежища», — сказал европейский чиновник.

При этом, он отметил, что в Евросоюзе уже разрабатывают меры противодействия белорусским властям, которых в Брюсселе обвиняют в содействии нелегальной иммиграции в Польшу, Литву и Латвию граждан стран Ближнего Востока и Африки.