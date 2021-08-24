Кемерово, 24 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области, в связи с сезонными изменениями погоды, начали закрывать объекты, организованные для отдыха населения у воды. По данным регионального управления МЧС России, по состоянию на сегодня, 24 августа, в регионе официально прекратили работу четыре пляжа и 19 мест отдыха у воды.

Пляж

Всего в летний сезон на акваториях Кузбасса функционировало 54 места отдыха у воды и 34 пляжа.

В то же время, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды и патрулирования совместно с представителями администраций муниципальных образований и полиции.

Напомним, что в Кузбасс в ближайшие дни придут заморозки.