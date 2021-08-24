Калуга, 24 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Калуги. Мужчина обвиняется в публичном оправдании терроризма и призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Экстремизм.рф Оглашение приговора

По версии следствия, обвиняемый поместил в социальной сети комментарии, содержащие публичные призывы к насильственному свержению власти и к воспрепятствованию деятельности правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.