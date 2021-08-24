Вильнюс, , 16:15 — REGNUM Литовские компании, сотрудничающие с партнерами из Белоруссии, больше не смогут рассчитывать на получение господдержки в виде дотаций из бюджета. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрина Армонайте во время пресс-конференции.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Скажу прямо — ни о каких субсидиях не может быть и речи», — сказала литовский министр, добавив, что «многие из тех, кто вел бизнес с Белоруссией, уже привыкли к сюрпризам».

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени ЕС ввел четыре пакета индивидуальных санкций против Белоруссии. 24 июня ЕС также одобрил секторальные экономические санкции против республики. Глава европейской дипломатии Джозеф Баррель не исключает, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций.