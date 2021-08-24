Магас, 24 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2021—2022 учебном году будут обучаться в школах более 80 тыс. учащихся. К приему детей готовы 252 учебных заведения, сообщила 23 августа замминистра образования и науки Пятимат Угурчиева. Во всех учебных организациях будут проведены работы по дезинфекции перед началом учебного года.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

По словам чиновницы, 1 сентября будут открыты три новых школы и три детских сада, в том числе школы № 18 и № 19 в городе Назрани и № 4 — в селе Плиево, а также детские сады в селе Зязиков Юрт, городе Назрани и селе Мужичи.

До конца 2021 года в Ингушетии откроют еще 23 объекта образования, в том числе 14 школ и девять детских садов.

Напомним, в 2020 году 1 сентября сели за парты свыше 80,3 тыс. учащихся, из них более 9,3 тыс. — первоклассники.

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