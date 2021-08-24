Сыктывкар, 24 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 15 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1426 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, накануне, 23 августа, в регионе было выявлено 252 случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре (+92), Ухте (+48) и Усинске (+17). Под медицинским наблюдением находятся 7902 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было выявлено 18 833 случая инфицирования коронавирусом, скончались 794 человека.