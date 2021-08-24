Новосибирск, 24 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период с 24 по 27 августа ожидается аномально жаркая погода — до +30 °C и выше. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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«В связи с установившейся жарой возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций», — подчеркнули в региональном управлении МЧС РФ.

По данным синоптиков, по юго-западу региона местами ожидается пожароопасность 4 класса горимости.

Специалисты МЧС России рекомендуют новосибирцам соблюдать правила безопасности и не допускать перегрева и обезвоживания организма.