Киев, 24 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Украина нарушает многие соглашения, связанные с интересами национальных этнических меньшинств, заявил на пресс-конференции в Москве 24 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы видим, что Украина нарушает многие соглашения», — отметил Сийярто.

В качестве примера он привёл ситуацию с украинизацией, напомнив, что до 2015 на Украине действовал закон, который давал возможность венгерскому меньшинству учиться на родном языке, а сейчас такого варианта нет.

«В Закарпатской области все больше и больше конфликтов и инцидентов, и нарушается право на обучение на родном языке. Мы просили украинскую сторону о прекращении этой политики, но пока что не были приняты нужные меры», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 23 августа, президент Венгрии Янош Адер во время своего выступления на саммите «Крымская платформа» в Киеве также выступил с жёсткой критикой в адрес украинских властей за ограничения прав проживающих на Украине венгров. Адер заявил, что сейчас на Украине тот, кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа, а это «противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям». Сегодня, 24 августа, на Украине отмечают 30-летие независимости.