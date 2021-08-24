Кемерово, 24 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по информации о том, что качели придавили ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Качели

«В ходе мониторинга выявлено сообщение о том, что в Рудничном районе областного центра на детской площадке один ребёнок качал другого на качелях, в какой-то момент они перевернулись и упали, придавив ребёнка. Он самостоятельно выбрался и покинул площадку», — уточнили в ведомстве.

Следствию предстоит установить организацию, обслуживающую игровую площадку. Также будет проверено, соответствовал ли установленный там инвентарь требованиям безопасности. В настоящее время доступ на детскую площадку ограничен, качели демонтированы.