Сеул, , 16:03 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 24 августа встречу с замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Игорь Моргулов Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также пути развития сотрудничества с целью денуклеаризации и установления мира в регионе.

В ходе встречи Но Гю Док выразил надежду на то, что Россия продолжит играть конструктивную роль в деле обеспечения стабильности и окажет поддержку усилиям, направленным на возобновление переговоров с КНДР.

В свою очередь, Игорь Моргулов согласился с необходимостью скорейшего возобновления переговоров по ядерной проблеме с участием заинтересованных сторон, в том числе диалога между КНДР и США, между Сеулом и Пхеньяном, а также с необходимостью сохранения стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

Он также подтвердил готовность России играть конструктивную роль в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители РФ и Южной Кореи договорились об активизации сотрудничества