Сеул, 24 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 24 августа встречу с замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Моргулов

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также пути развития сотрудничества с целью денуклеаризации и установления мира в регионе.

В ходе встречи Но Гю Док выразил надежду на то, что Россия продолжит играть конструктивную роль в деле обеспечения стабильности и окажет поддержку усилиям, направленным на возобновление переговоров с КНДР.

В свою очередь, Игорь Моргулов согласился с необходимостью скорейшего возобновления переговоров по ядерной проблеме с участием заинтересованных сторон, в том числе диалога между КНДР и США, между Сеулом и Пхеньяном, а также с необходимостью сохранения стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

Он также подтвердил готовность России играть конструктивную роль в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.