Курган, 24 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 24 августа подтверждён 131 новый случай заражения коронавирусом. Из них 59 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 127 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 24 августа выявлено 29 019 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 24 августа вылечились 25 477 человек, скончались 575 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).