Ярославль, 24 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Комбинат социального питания» направил обращение в органы исполнительной и законодательной власти региона с просьбой увеличить стоимость горячего питания для школьников с 65 до 75 рублей. Об этом на заседании комитета по образованию Ярославской областной думы рассказал директор предприятия Сергей Ивченко.

Школьное питание

«Очень остро встает вопрос о стоимости питания. Речь идет не только о «Комбинате соцпитания», но о всех структурах и организациях, которое это питание организуют. Нас подвигают говорить более громко цены, которые мы на сегодняшний день получаем при утверждении меню на предстоящий период. Пока на первую четверть. Рост цен на продукты гораздо значительней, чем то повышение стоимости горячего питания, которое произошло (напомню, повысили на 7 рублей). К примеру, могу сказать какой рост цен. По говядине больше 30 процентов, по картошке, которую мы покупали в прошлом году по 12 рублей, сегодня сельхозпроизводители Ярославской области нам говорят, что зафиксируют цену в размере 27 рублей. Тоже самое по всей овощной группе — по капусте, моркови, луку, — заявил Сергей Ивченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября стоимость школьного питания вырастет на 12 процентов: с 57,69 до 65 рублей.

По словам Сергея Ивченко, стоимость завтрака в Ярославской области одна из самых низких в Центральном федеральном округе: по этому показателю регион находится на 12 месте (из 18). Региональные власти к инициативе пока относятся осторожно.

«Мы должны помнить, что помимо бесплатного питания детям у нас есть достаточно большая категория детей, которые питаются за родительские деньги. И мы также должны это все сбалансировать Мы услышали коллег, их видение ситуации. Сейчас мы понимаем, что мы начинаем 1 сентября с теми параметрами, которые у нас имеются. И я знаю, что образовательные организации города уже заключили договор на организацию питания. В режиме рабочих групп, при подготовке бюджета мы можем к этому вопросу вернуться», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

И все же депутаты обещали вернуться к рассмотрению этого вопроса.