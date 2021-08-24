Белово, Кемеровская область, 24 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что в городе Белово неизвестные осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональное управление СКР.

СКР по Кемеровской области В Кузбассе неизвестные осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

«Следователем памятник осмотрен, опрошены очевидцы и жители близлежащих домов, окна которых выходят на памятник. Следователем просматриваются записи с камер видеонаблюдения, имеющиеся в данном районе», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.