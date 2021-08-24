Будапешт, 24 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Будапеште, пригласил своего венгерского коллегу Петера Сийярто посетить Россию с ответным визитом. Он заявил об этом 24 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как рассказал глава МИД РФ, во время его визита в Будапешт у него была возможность выступить на Совещании венгерских послов и постоянных представителей, и этот диалог с профессиональными дипломатами, по мнению Лаврова, был конструктивным и обоюдополезным.

«В ответ я, конечно же, очень хочу, чтобы Петер приехал в очередной раз в Москву, чтобы мы продолжили наш дружеский и полезный профессиональный диалог на нашей территории», — сказал он.

Также Лавров отметил, что Венгрия — это первая страна НАТО, пригласившая главу МИД РФ на встречу с послами.

«Я еще раз выражаю признательность Петеру за приглашение, которое мне позволило очень откровенно поговорить с коллегами в не совсем обычном формате. Петер сказал, что Венгрия не первая страна ЕС, которая пригласила российского министра на встречу с послами, но я подчеркну, что Венгрия первая страна НАТО, которая это сделала», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что он обсудил со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто действия Североатлантического альянса (НАТО) по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России.