Кемерово, 24 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Кемеровскую область доставлено более 650 тыс. доз вакцины от гриппа. Об этом сообщил региональный минздрав.

Med-instrukcia.ru Грипп

«За счёт средств федерального бюджета в Кузбасс поступило два вида вакцины — «Совигрипп» для взрослых — 431 890 доз и «Ультрикс» для детей 220 270 доз. До конца недели препараты распределят в государственные медицинские организации Кузбасса», — уточнил минздрав.

Отмечается, что бесплатную прививку против гриппа можно будет поставить в медицинских организациях с начала октября 2021 года. Оптимальный период вакцинации против гриппа — с сентября по ноябрь. В этому году в Кемеровской области перед эпидсезоном необходимо привить 1,6 млн человек, в том числе 1 млн 253 тыс. взрослых и 347 тыс. детей.