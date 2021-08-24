Москва, 24 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ» из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. Об этом 24 августа он написал в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нобель Арустамян

«Интервью, как с Павлом Мамаевым — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям», — написал Арустамян.

По его словам, руководство телеканала «Матч ТВ» дало ему редакционное задание, поскольку Мамаев захотел дать интервью именно ему.

Арустамян отметил, что ехал на честный разговор с футболистом, а оказался участником пиар-перформанса и получил героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна».

"Мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду», — отметил комментатор.

Также, по его словам, он убеждал руководство «Матч ТВ», что такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала, но эти доводы не нашли отклика, поэтому он написал заявление об увольнении.

Отметим, что Мамаев с апреля ведёт судебный процесс о разводе со своей женой Аланой. В анонсе, вышедшем ранее на «Матч ТВ», футболист рассказывает подробности своей личной жизни.