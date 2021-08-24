Подгорица, , 15:50 — REGNUM Совет национальной безопасности и Совет обороны и безопасности Черногории будут решать, где будет происходить интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоаникия — в Цетинье или Подгорице, сообщил один из лидеров Демократического фронта Милан Кнежевич.

Кнежевич в качестве гостя на на сербском телеканале Pink заявил, что решение будет принято в конце августа или в начале сентября.

По его оценке, текущая ситуация с безопасностью в Черногории очень сложна и что в ближайшие дни будет проведен дополнительный анализ, сообщает агентство Tanjug.