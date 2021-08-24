Онгудайский район, Алтай, 24 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Онгудайском районе Республики Алтай днём 23 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

По предварительным данным, 36-летний водитель легкового Nissan Sunny на трассе «Чуйский тракт» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди Toyota Camry.

«От удара, полученного в результате столкновения, Toyota совершила наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль Lexus GS300, под управлением 34-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа», — отметили в ведомстве.

В результате в больницу с травмами доставили 35-летнюю пассажирку Тойоты. Как отмечается, все участники ДТП были трезвые.

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