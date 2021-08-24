Салехард, 24 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. При этом 11 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 24 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 125 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 24 августа 46 744 заражения коронавирусом. Выздоровели 44 658 человек, 585 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).