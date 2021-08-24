На Ставрополье стихия нанесла ущерб агрохозяйствам на 160 млн рублей
Ставрополь, 24 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае непогода нанесла значительный урон сельхозпредприятиям. По предварительным данным, только в двух крупных хозяйствах Новоалександровского округа — ЗАО «Радуга» и СПК колхоз «Родина» — ущерб составил свыше 160 млн рублей. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.
По его словам, ливень со штормовым ветром нарушил электроснабжение, повредил кровли фермы и складов с семенами общей площадью около 25 тыс. кв. м, а также стоявшие под навесом комбайны.
В настоящее время, как отметил глава ведомства, в хозяйствах устраняют последствия стихии, а минсельхоз и местная администрация принимают меры для оказания помощи аграриям.
Стоит отметить, что прогнозы синоптиков на ближайшее время по Ставрополью говорят о возможности сильных ливней в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.