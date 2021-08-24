Ставрополь, 24 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае непогода нанесла значительный урон сельхозпредприятиям. По предварительным данным, только в двух крупных хозяйствах Новоалександровского округа — ЗАО «Радуга» и СПК колхоз «Родина» — ущерб составил свыше 160 млн рублей. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

cjohnson7 from Rochester, Minnesota Ветер

По его словам, ливень со штормовым ветром нарушил электроснабжение, повредил кровли фермы и складов с семенами общей площадью около 25 тыс. кв. м, а также стоявшие под навесом комбайны.

В настоящее время, как отметил глава ведомства, в хозяйствах устраняют последствия стихии, а минсельхоз и местная администрация принимают меры для оказания помощи аграриям.

Стоит отметить, что прогнозы синоптиков на ближайшее время по Ставрополью говорят о возможности сильных ливней в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.