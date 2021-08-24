Таллин, 24 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Из пяти работников оперативных служб, пострадавших в результате взрыва бытового газа в Тарту (южная Эстония), один продолжает находиться в тяжелом состоянии, состояние остальных заметно улучшилось. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV.

Fiveflower Взрыв газа

Двое пострадавших при взрыве полицейских переведены из реанимации на выздоровление в обычное отделение, двое спасателей находятся на домашнем лечении. Водитель машины «скорой помощи» находится в реанимации Северо-Эстонской региональной больницы.

Подчеркивается, что полное выздоровление пострадавших займет длительнее время.

В среду, 12 августа нынешнего года, в доме на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар. В результате взрыва были госпитализированы шесть человек: двое спасателей, двое сотрудников полиции, водитель «скорой помощи» и находившийся в квартире нетрезвый мужчина, который позднее скончался.

По одной из версий СМИ, нетрезвый мужчина отказывался открыть дверь правоохранительным органам, угрожая взорвать дом.