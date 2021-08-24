Темниковский район, Мордовия, 24 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В настоящее время на территории заповедника имени Петра Смидовича действуют два очага лесного пожара площадью 5 и 60 гектаров. Площадь, пройденная огнем, в северо-западной части заповедника составляет 5950 гектаров, в северо-восточной — 4 тыс. гектаров, сообщает управление МЧС по Мордовии.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Тушение пожара

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Пожар из заповедника перешел на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, площадь активного горения составляет 100 гектаров.

К тушению привлечены силы и средства в составе 550 человек и 123 единицы техники. Работают аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Татарии, Удмуртии, Чувашии и Ивановской области.

Вместе с сотрудниками МЧС в ликвидации пожара принимают участие представители Росгвардии, Минобороны, лесного хозяйства, а также добровольцы. Самолет Ил-76 Минобороны РФ произвел два сброса воды общим объемом 84 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Накануне правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Мордовии в связи с лесными пожарами в Мордовском государственном природном заповеднике.

На территории заповедника огонь прошел 8,65 тыс. гектаров площади, сообщает по состоянию на 0:00 24 августа ФБУ «Авиалесоохрана».

Фронт огня пожара на утро 24 августа находился на расстоянии около 1,5 км от периметра Сарова (Нижегородская область). Со стороны Нижегородской области площадь активного горения составляет 300 гектаров.

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