Сыктывкар, 24 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Власти Коми увеличат соцвыплату на строительство частных домов за счет пересмотра стоимости квадратного метра жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минстрое.

Строительство

Среди муниципальных образований самая высокая средняя рыночная стоимость определена в Воркуте, где на один квадратный метр общей площади будет выделяться более 34 тысячи рублей. Это на 1252 рубля больше, чем было в первом полугодии. В девяти муниципалитетах, включая Сыктывкар, стоимость одного квадратного метра составит 24 тысячи рублей.

Выплата предоставляется молодым семьям, которые принимают участие в программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ». Кроме этого, деньги на строительство дома могут получить люди, которые живут в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми входит в число регионов с самым дешевым жильем. В Воркуте, например, четырехкомнатную квартиру можно купить за 90 тысяч рублей.