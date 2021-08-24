Будапешт, , 15:44 — REGNUM Действия Североатлантического альянса (НАТО) по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России обсудил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Об этом глава российского МИД заявил 24 августа на пресс-конференции по итогам этих переговоров в Будапеште.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы также привлекли внимание к тем действиям, которые предпринимает Североатлантический альянс по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России», — сказал он.

Также Лавров отметил, что он напомнил Сийярто о внесенных Москвой еще два года назад на рассмотрение НАТО инициативах по деэскалации военной напряженности по обе стороны от линии соприкосновения России и альянса, со стороны которого так и не последовало ответа на это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в продолжении консультаций по ситуации в Афганистане заинтересованы все участники расширенной «тройки» по урегулированию в стране (Россия, США, Китай, Пакистан).