Кемерово, 24 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 28 906 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 5994 человека. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Myriams-Fotos Клещ

«За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 255 человек, в том числе детей — 50», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что за текущий период 2021 года проведены исследования 16 339 клещей, снятых с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, в 546 клещах обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 9873 клеща, в 2621 клеще обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 199 клещах — возбудитель анаплазмоза, в 384 клещах — возбудитель эрлихиоза.