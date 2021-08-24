Таллин, 24 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Эстонии возложило на сами учебные заведения страны решение вопроса, проводить или нет и в каком виде торжественные мероприятия в честь начала нового учебного года 1 сентября. Об этом сообщил новостной портал ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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В соответствии с данными государством рекомендациями, каждое учебное заведение решает самостоятельно, как снизить риск заражаемости при организации мероприятий. Председатель Союза школьных директоров Урмо Уйболехт признал, что торжественные линейки в нынешнем году организуют по-другому, чем в доковидные времена.

«Известно, что очень много мероприятий пройдут под открытым небом. Доступ на них значительно ограничат, он будет предоставлен небольшим группам людей», — сказал Уйболехт.

Так, Таллинская гимназия Куристику организует 1 сентября 2021 года линейки на свежем воздухе только для первоклассников. Старшеклассникам предложат возможность поучаствовать в праздничном мероприятии посредством видеомоста. Родители, вероятно, не будут допущены в здание школы, но точных правил пока еще не установлено.

Подчеркивается, что действия школ будут зависеть от масштабов учебных зданий и количества находящихся в них человек.