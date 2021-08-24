Подгорица, 24 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Черногорское государство гарантирует, что церемония интронизации митрополита Черногорско-ПриморскогоИоанникия 5 сентября в городе Цетине пройдет в спокойной обстановке. Об этом заявил вице-премьер Черногории Дритан Абазович 24 августа.

Дритан Абазович

По словам Абазовича, государственные органы готовы к тому, чтобы в день церемонии полностью контролировать ситуацию на улицах Черногории.

«Что касается возможных митингов, мы сделаем все, что нужно. Государственные органы абсолютно готовы гарантировать конституционные права всем гражданам Черногории. Что касается массовых сборов: кто хочет протестовать, может это делать, но мирно, и если заранее заявит о намерении организовать митинг. С другой стороны, существуют религиозные свободы, и люди, которые этого хотят, могут совершать свои обряды без каких-либо ограничений», — заявил Абазович телеканалу РТЦГ.

Напомним, что ранее черногорские националисты заявили о намерении сорвать церемонию интронизации митрополита Иоанникия, если она пройдет в Цетиньском монастыре. Ранее мэр города Цетине призывал власти повлиять на Сербскую православную церковь с тем, чтобы она перенесла церемонию в Подгорицу.