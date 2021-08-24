Будапешт, 24 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Россия будет относиться с уважением к любым решениям Венгрии по вопросу членства в Евросоюзе, заявил 24 глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Это не ко мне вопрос, это вопрос к Венгрии. Мы всегда уважаем выбор суверенных государств, особенно тех, которые ставят во главу угла своей внешней политики свои национальные интересы», — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что ровно так Москва и будет относиться к оценке действий «венгерских друзей в различных международных форматах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за личный вклад в успешное проведение в стране вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

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