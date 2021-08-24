Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Руководству горнолыжного курорта «Волчиха» поручено эвакуировать персонал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Организовано взаимодействие с руководством горнолыжного курорта «Волчиха» для эвакуации персонала. В летний период горнолыжная база «Волчиха» не работает», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что садовое товарищество «Волчиха» и посёлок Магнитка находится в 2 км и 3 км от пожара. Будут ли эвакуировать жителей, пока неизвестно. В борьбе с огнём задействованы 71 человек и 17 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром. Власти перекрыли участок трассы Пермь-Екатеринбург.