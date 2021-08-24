Киев, , 15:42 — REGNUM Ни один внешний враг не нанес Украине большего удара, чем сами украинцы, конфликтующие между собой по различным вопросам, заявил в своем выступлении по поводу 30-летия независимости президент Владимир Зеленский.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Украина уже стала сильной страной и теперь гражданам не менее важно понять, как ей остаться.

«Мы все много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводы из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри», — добавил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что сила украинского народа исключительно «в украинском народе».

Ранее сегодня президент выразил мнение, что Украина «состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств», при этом страна уверенно смотрит в будущее, поскольку имеет «вековой опыт борьбы за свободу».