Нязепетровск, Челябинская область, 24 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Челябинской области закончено следствие по делу против жителя Нязепетровска, убившего свою супругу и заставившего дочь нанести женщине удары. Об этом сообщает областное управление СКР.

Wallspaper.ru Убийство

Преступление было совершено в сентябре 2020 года в ходе распития спиртного и возникшего затем конфликта. Гражданин нанёс супруге множество ударов в область головы. Они и стали причиной её смерти.

Известно, что в момент совершения преступления убийца страдал психическим расстройством. Следователи намерены требовать в суде применения к нему принудительных мер медицинского характера.