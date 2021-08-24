Москва, 24 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Жильё — важнейший фактор в жизни человека. Влияющий не только на комфортность существования, но и на демографическую ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Валютная ипотека

«Подавляющее большинство российских граждан не спешат заводить следующего ребенка именно из-за проблем с жильем и доходами (последние два фактора, как вы понимаете, связаны напрямую.) Впрочем, мы не одни такие.

Так, владельцы недвижимости в США тратят на содержание и ремонт жилья в среднем 1−4% от стоимости объекта в год (а недвижимость там очень недешевая).

Средние расходы в месяц на содержание собственного жилья в Калифорнии составляют $600, во Флориде — $520, в штате Нью-Йорк — $560, в Техасе — $700.

Можно, конечно, сравнить с Миссисипи, Арканзасом, Западной Вирджинией, Луизианой, Монтаной или Южной Каролиной (самые бедные штаты США) — там расходы на жилье заметно ниже. Но надо ли вам жить в такой глубинке?

Если попросту перевести на наши деньги расходы среднего американца, живущего в достаточно благополучном штате, то получается, что те же жители США тратят на содержание недвижимости порядка 45 000 руб. в месяц. Это — только на собственное жилье! А ведь большинство покупает недвижимость в кредит.

И, конечно, процентные ставки там намного ниже наших, но они все равно не нулевые. Так что прибавляем к этим цифрам расходы на обслуживание кредита (или аренды, если вы арендуете дом).

Так что как бы ни жаловались российские граждане на стоимость содержания недвижимости, мы — если не все, то многие — все же живем не хуже, чем большинство даже весьма благополучных европейцев и американцев.

Первые привыкли ютиться в крохотных квартирах, вторые вываливают за содержание своих домов значительную часть личного заработка, обитая при этом пусть и в больших, но в «картонных» домах — это вам не наш кирпич или бетон, который большинство жителей США себе позволить не могут», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики сервиса «Работа.ру» сделали выводы, что ежемесячно расходы многих россиян на жилье составляют 10−20 тысяч рублей.

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