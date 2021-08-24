Киев, 24 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Украина никогда не признает Крым частью России, а республики Донбасса — самостоятельными государствами. Об этом спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил 24 августа во время выступления в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Он подчеркнул, что для Украины независимость — это свобода. Власти страны продолжат отстаивать территориальную целостность.

«Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке страны», — сказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на Украине отмечают 30-летие независимости. Киев по-прежнему считает Крым, который вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, украинской территорией.

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