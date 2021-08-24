Будапешт, 24 августа 2021, 15:39 — REGNUM Российская сторона ценит позицию Венгрии, которая считает недопустимым делать экономические интересы заложником политических игр, как поступают многие на Западе. Об этом 24 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он сообщил о состоявшейся откровенной беседе, в том числе по проблемам, которые появились между Россией и Европейским союзом в результате «откровенно антироссийской линии, навязываемой Брюсселем агрессивным русофобским меньшинством».