Будапешт, 24 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Российская сторона ценит позицию Венгрии, которая считает недопустимым делать экономические интересы заложником политических игр, как поступают многие на Западе. Об этом 24 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он сообщил о состоявшейся откровенной беседе, в том числе по проблемам, которые появились между Россией и Европейским союзом в результате «откровенно антироссийской линии, навязываемой Брюсселем агрессивным русофобским меньшинством».

«Мы ценим трезвую прагматичную позицию Венгрии, которая исходит из того, что во всех разногласиях, а они, наверное, в той или иной степени будут всегда, все-таки необходимо не делать интересы развития, интересы поступательной экономической кооперации заложниками политических и идеологических игр», — сказал Лавров.