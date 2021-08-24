Куала-Лумпур, , 15:33 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил обеспокоенность тем, что случаи заражения коронавирусом в стране достигли 23 000, сообщает CNN Indonesia.

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«Журнал Economist сообщает, что Малайзия — худшая страна в мире по борьбе с COVID-19. Малайзия считается страной с худшими показателями по сравнению с другими странами мира», — заявил Махатхир Мохамад.

Бывший премьер-министр Малайзии выразил сожаление по поводу того, что правительство не сосредоточено на борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоздравил нового премьер-министра Малайзии с назначением.

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