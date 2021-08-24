Новосибирск, 24 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона по поводу укусов клещей к медикам обратились 15 223 человека (на 23,6% меньше 2020 года). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«Зарегистрирован 61 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом у не привитых лиц (в 2020 году — 82) и 73 случая заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 93)», — уточнили в ведомстве.

Только за прошедшую неделю — с 11 по 17 августа — наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Мошковского района Новосибирской области, в городе Новосибирске — на территории Дзержинского района.