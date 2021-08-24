Архангельск, 24 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Архангельские следователи направили в суд дело о покушении на убийство пяти человек. Обвиняемый — 43 — летний ранее судимый за убийство мужчина.

backalleytaxes.com Пожар

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следкома, ЧП произошло вечером 7 марта 2020 года в доме № 58 по улице Севстрой. Обвиняемый поджог квартиру брата после того, как тот отказался употребить с ним спиртное.

«При помощи зажигалки он поджег подушку, бросил ее на пол, в результате чего возник пожар. Благодаря тому, что 6-летний мальчик обнаружил возгорание и разбудил маму, а она остальных членов семьи, потерпевшие покинули горящую квартиру», — сообщили в следкоме региона.

Квартира семьи полностью уничтожена огнём, ущерб составил около 500 тысяч рублей. На допросе обвиняемый вину признал и сообщил, что разозлился на брата, который лег спать и его жену, поэтому устроил поджог, однако наступления смерти никому не желал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области женщина погибла, спасая детей из горящего дома.