Чебоксары, 24 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Для чувашских спортсменов борьба за медали на Параолимпийских играх начнётся 28 августа. Первой выступит легкоатлетка Елена Иванова, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Легкая атлетика

Сегодня, 24 августа, начинается Параолимпиада. В Токио в составе 240 российских спортсменов прибыли пять представителей Чувашии.

Четыре спортсмена выступят в дисциплинах по лёгкой атлетике. Первой в борьбу за медали вступит трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Елена Иванова. Она будет участвовать в забегах на 100 и 200 метров. Старты пройдут 28, 29 августа и 1 сентября. 2 сентября в секторе для прыжков выступит Сергей Бирюков.

1 сентября представительница Чувашии Татьяна Гуреева будет бороться за медали женском одиночном турнире по парабадминтону. Соревнования по данному виду спорту впервые включены в программу Параолимпиады.

5 сентября пройдёт марафонский бег (дистанцию в 42,195 км) среди слепых и слабовидящих атлетов. Здесь в борьбу вступит Денис Гаврилов, которого на протяжении всего маршрута будет сопровождать спортсмен-ведущий Сергей Иванов.

Всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призёром, взяв 4,85 метров и уступив американской спортсменке Кэти Нажотт с результатом в 4,9 метров. В составе российской команды она представляет Москву и Чувашию.

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