Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Средний размер номинальной начисленной заработной платы в Петербурге за январь-май 2021 года составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом было заявлено 24 августа на заседании правительства Северной столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По данным Смольного, реальная средняя зарплата в первом полугодии текущего года, с учетом инфляции, увеличилась на 5,6%.

Общее число работающих петербуржцев достигло 3 млн 115 тыс. человек, при общей численности населения в 5 млн 386 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня 2021 года составил 1,1%, что является самым низким показателем в России. Сейчас в службе занятости населения на учете состоит 45 400 человек. В банке данных содержится 49 300 вакансий.

«Мы будем продолжать оказывать поддержку бизнесу и нуждающимся жителям. Если потребуется, действующие меры будут расширены», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.