Воронеж, 24 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Часть Коминтерновского района Воронежа останется без воды 25 августа в связи с проведением срочного ремонта трубопровода на повысительной станции №7, сообщила 24 августа пресс-служба «РВК-Воронеж».

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»С 10:00 до 18:00 часов будет ограничено водоснабжение жилых домов и других объектов в кварталах, находящихся в границах следующих улиц: Московский проспект (нечетная сторона) — бульвар Победы — Владимира Невского — Генерала Лизюкова — Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также Хользунова, 122 (бизнес центр «Арлан»)», — уточнили в «РВК-Воронеж».

В зону отключения при этом не попадут дома по адресам ул. Антонова-Овсеенко 29,31,31а, 33,33б, 35,35в, 35э и Московский проспект 145,147,147а, 147в, 149,149а, 153.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россоши Воронежской области третьи сутки ведутся работы по устранению масштабной аварии на коллекторе, оставившей без воды жителей городского поселения.