Будапешт, 24 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В продолжении консультаций по ситуации в Афганистане заинтересованы все участники расширенной «тройки» по урегулированию в стране (Россия, США, Китай, Пакистан). Об этом 24 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы имели контакты с главами внешнеполитических ведомств и США, и КНР, и Пакистана — у всех есть заинтересованность в том, чтобы эту работу продолжать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что форум «Крымская платформа», который был инициирован украинскими властями, является результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО и у него нет никаких перспектив.