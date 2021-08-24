Кострома, 24 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Костромской области с начала 2021 года произошло 12 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Наталья Диева Самокаты в Костроме

В эту группу включены гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и другие устройства, помогающие передвигаться человеку за счёт электродвигателя или мускульной силы. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года в регионе было зарегистрировано лишь 2 подобные аварии.

Последнее ДТП с участием СИМ случилось днём 23 августа 2021 года в костромском парке «Берендеевка». Подросток 13 лет опрокинулся на электросамокате и получил перелом. Травма юноши оказалась лёгкой — его направили на амбулаторное лечение.