Киев, , 15:36 — REGNUM «Марш защитников Украины», в числе которых — участники военной операции в Донбассе, состоялся в Киеве в рамках празднования 30-летия украинской независимости. Об этом сообщает 24 августа телеграм-канал «Наш».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Несколько тысяч военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, прошли колонной от парка Шевченко в центре Киева через бульвар Шевченко в направлении Крещатика.

Возглавлял колонну автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, в первых рядах шли родственники погибших силовиков. Многие участники шествия были в камуфляжной форме или вышиванках, в колонне шли представители различных националистических организаций.

В 2019 году на Украине не проводили официальный военный парад, и альтернативой ему стал «Марш защитников Украины». С тех пор его стали проводить ежегодно.

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