Вашингтон, 24 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал новые документы в суд по делу об опеке над ней. Об этом 24 августа пишет издание Peopletalk.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По словам отца исполнительницы, общественность «хвалила бы» его, если бы знала «конфиденциальную» информацию о психических проблемах звезды. Джеймс Спирс также заявил, что всё это время пытался «спасти» свою дочь.

ИА REGNUM напоминает, что Джеймс Спирс отказался от опеки над дочерью. Он сделал это с условием, что ему найдут достойную замену.