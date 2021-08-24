В Ростовской области подросток попала под следствие за кражу
Таганрог, Ростовская область, 24 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело о краже, фигуранткой которого стала несовершеннолетняя жительница Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 24 августа.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Банковские карты
Следователи полагают, что 9 августа 16-летняя девочка нашла женский кошелёк и присвоила находившуюся в нём банковскую карту. С помощью безналичной системы оплаты подросток потратила более 2,9 тыс. рублей.
Следователи восстанавливают картину произошедшего.