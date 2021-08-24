Москва, 24 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Россия получит от МВФ специальные права заимствования (SDR) в размере примерно $17,5 млрд в рамках глобальной эмиссии SDR на $650 млрд. Это крупнейшее в истории распределение резервных активов, предпринятое МВФ в рамках оказания странам помощи для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Paasikivi Эмблема МВФ

«Однако парадокс состоит в том, что вследствие распределения эмиссии пропорционально квотам стран в МВФ, «львиная доля» SDR достанется наиболее экономически сильным странам, которые нуждаются в них значительно меньше, чем бедные страны.

Полученные средства могут быть зачислены в международные резервы страны (для России сейчас они составляют около $600 млрд, что и так более чем достаточно с точки зрения критериев финансовой устойчивости, поэтому «добавка» здесь мало что изменит.

В действительности, средства от МВФ наиболее востребованы странами с невысоким уровнем валютных резервов и/или с большим внешним долгом (в качестве примера можно привести Белоруссию, для которой предназначенные ей $900 млн весьма важны при золотовалютных резервах $7,4 млрд и внешнем госдолге $18,1 млрд).

Россия же, благодаря проводимой макроэкономической политике, находится на другом «полюсе» (международные резервы — $594 млрд и весь внешний долг — $471 млрд).

Теоретически, SDR могут быть использованы для погашения текущей задолженности стран перед МВФ или для получения кредита у МВФ, обусловленного выполнением определенных требований Фонда (уже много лет у России нет обязательств перед этой организацией).

Также они могут быть конвертированы в международные резервные валюты (доллар, евро, британский фунт, йену или юань) и направлены на сокращение внешнего долга или на финансирование бюджетных расходов.

С учетом низкого внешнего долга госсектора РФ и профицита бюджета по итогам 7М21 (объем госрасходов искусственно ограничивается использованием бюджетного правила) такой необходимости тоже нет.

МВФ настойчиво призывает страны с устойчивым сальдо по внешнеэкономическим операциям (к ним относится и Россия) использовать часть SDR для добровольной помощи наиболее нуждающимся государствам.

В частности, предполагается делать это через механизм Трастового фонда, средства которого будут предоставляться в виде льготным кредитов странам с низкими доходами. Возможно, Россия присоединится к этим механизмам.

Третий вариант — передать часть полученных SDR в виде гранта или кредита кому-то из нуждающихся в них стран, которые смогут использовать их, например, для получения кредита у МВФ или для сокращения долговой нагрузки», — пояснила аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) выделил России $17,5 млрд в виде специальных прав заимствования.

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