Новосибирск, 24 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Новосибирский центр коллективного пользования «СКИФ» с сегодняшнего дня, 24 августа, начал работать как самостоятельное юридическое лицо. Об этом сообщил заместитель директора по научно-методическому обеспечению ЦКП «СКИФ» Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Ян Зубавичус.

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«Сегодняшнее число сотрудников компании — 105−110 человек. К 2022 году будет около 230 человек, а к 2024 году планируется рост почти до 450 человек. В основном, прирост за счёт молодых специалистов, выпускников ведущих вузов-партнеров. У нас есть куда набирать кадры. Мы — молодая, растущая организация, и мы обеспечим их работой», — уточнил он.

Филиал ЦКП «СКИФ» будет работать как обособленное структурное подразделение Института катализа СО РАН. Ранее институт курировал проект напрямую, говорится на сайте «Академгородок 2.0».