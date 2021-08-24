Москва, 24 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Во всем мире наблюдается тренд на сокращение обязательств государства перед гражданами. Об этом в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил экономист Яков Миркин.

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

«Мы много занимались пенсионными реформами и волнами пенсионных реформ во всем мире. Делали расчеты и знаем, что основной тренд — это сокращение обязательств государства и переложения обязательств на плечи населения, — сказал Миркин. — Потому что растут государственные долги во всем мире. Должно быть два бюджета Пенсионного фонда. Один, который относится к страховым взносам, а второй — ко всему что навешано, на Пенсионный фонд. Это важно для того, чтобы выявить истинный объем дефицита. Дефицит фонда по навешанным социальным выплатам должен покрываться трансфертами из федерального бюджета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что российская пенсионная система нуждается в принципиальном изменении.